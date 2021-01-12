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Bursa'da kayıp alarmı

Bursa’da evden ayrılıp kaybolan yaşlı adamdan 18 saattir haber alınamıyor.

Bursa'da evden ayrılıp kaybolan yaşlı adamdan 18 saattir haber alınamıyor.


Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Bağlaraltı Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Kereci, pazartesi günü saat 16 sularında evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar evine dönmeyen evli ve 7 çocuk babası Kereci'nin ailesi polise haber verdi.


Geçen yılda kısa süreli kaybolduğunu dile getiren oğlu Süleyman Kereci, babası Mustafa Kereci'yi görenlerin insaniyet namına 0544 220 57 37 numaralı telefonu aramalarını ya da polise haber vermelerini istedi.

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