Bursa'da korona virüse karşı gıda tedbirleri devam ediyor

Bursa'da korona virüs salgını nedeniyle denetimlerini arttıran Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, önlem almayan işletmelere gerekli uyarıları yaparak, maskesi ve eldiveni olmayan çalışanlara maske ve eldiven dağıttı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca hazırladıkları gıda işletmelerinde korona virüs için alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıttı. İşletmelerin bu broşürleri asmalarını ve broşürde yer alan ikazlara titizlikle uymaları istendi.

Denetimlerde gıda satan işletmelerin hijyen kurallarına uygun üretim yapmanın yanı sıra kişisel hijyenlerine de dikkat etmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığını belirten İl Müdürü Hamit Aygül, "İşletme sorumlularına, personellerin hastalık ve rahatsızlıklarına dikkat etmeleri, hasta olan personelin hemen izne ayrılması gerektiğini, eldiven-maske ve bone kullanımının çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Dezenfeksiyon yapmanın, elleri sık sık yıkamanın ve işletme girişlerinde hijyen paspası bulundurmalarının önemini anlatıyoruz. Gıda işletmelerinin, denetçilerin ve görevlilerin de maske takmasının önemli olduğunu anlattık. Çünkü buralar sürekli iletişim halinde olunan yerler, bulaş kaynağı olmaları açısından bu önemli" diye konuştu.

Denetimlerin devam edeceğini söyleyen Aygül, "Yarın ya da öbür gün tekrar takip denetimlerini yapacağız. Eğer takip denetimleri sonucunda hala kendi hijyen koşullarına dikkat etmezler ve virüs yayılımına engel olmak için gerekli tedbirleri almazlarsa idari para cezası uygulayacağımızı ve gerekli yasal işlemleri yapacağımızı bildirdik" dedi.

Aygül, uygulamanın Bursa'nın merkezinde ve tüm ilçelerinde devam ettiğini, şu anda da bilgilendirme ve denetimlerine hız verdiklerini söyledi. Aygül, vatandaşların da bu konuya katkıda bulunarak, gördükleri olumsuzlukları Alo 174'ten bildirmelerini istedi.