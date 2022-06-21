Bursa'da perde Seyyah ile kapandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2021-2022 tiyatro sezonunu “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa” etkinlikleri çerçevesinde sahneye koyduğu, Türk Dünyası'nın önemli isimlerinin çocuklara anlatıldığı ‘Seyyah' adlı çocuk oyunu ile kapattı.

Çocuklara yaz tatili hediyesi olarak Tayyare Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösterimi yapılan oyuna, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu koordinasyonuyla çeşitli kamu kurumlarından risk altında olan çocuklar ile aileleri katıldı. Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliği ile Ukrayna'daki savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılarak Türkiye'ye sığınan savaş mağduru aileler ile çocukları, Kadın Sığınma Evinde kalan aileler ile çocukları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar, oyunu büyük merakla izledi.

Oyun sonunda çocuklara, Seyyah adlı tiyatro oyununa özgü tasarlanan ve ünlü Türk büyüklerini tanıtan oyun kartları dağıtıldı.