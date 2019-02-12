Bursa'da şiddetli lodos sokaktaki vatandaşları yürütmedi

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle vatandaşlar sokaklarda yürümekte güçlük çektiler.

Bursa'da sabah saatlerinden beri etkili olan lodos vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Lodos önce güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden poyraz şeklinde esti. Rüzgarın yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği fırtınanın hızının zaman zaman 50 ila 80 kilometre arasında olacağı kaydedildi.

Valilik vatandaşları duyarlı olmaya çağırırken, şehir merkezinde lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Özellikle yaşlı vatandaşlar birbirlerine ya da gördükleri sabit cisimlere tutunurken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Fırtına çöp konteynerlerini devirirken, kameraya yakalanan geri dönüşümcü bir çocuk da lodosun etkisiyle aracının hızını arttırdı.