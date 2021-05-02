Bursaspor 5 yıl aradan sonra deplasmanda 5 gol attı

Eskişehirspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, 5 yıl sonrada ilk kez deplasmanda bu gol sayısına ulaştı. Yeşil-beyazlılar en son 2016'da dış sahada Mersin İdman Yurdu'nu 5-2 mağlup etmişti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, 5 yıldır dış sahada bu gol sayısına ulaşamıyordu. Yeşil-beyazlı takım, son olarak 2015-2016 sezonunun 34. haftasında ligin son sırasındaki Mersin İdman Yurdu'nu 5-2 yenmeyi başarmıştı. 18 Mayıs 2016'da oynanan bu müsabakanın ardından Bursaspor, 5 yıllık süreçte deplasmanda hiç 5 gollü bir galibiyet yaşamadı. Bursa ekibi, dün oynanan Eskişehirspor maçı ile birlikte bu hasrete de son verdi.