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Bursaspor Kulübü loca satışına başladı

TFF’nin kararı sonrası Bursaspor Kulübü, localarını taraftara açtı.

TFF'nin kararı sonrası Bursaspor Kulübü, localarını taraftara açtı. Yeşil beyazlı kulüp locaların satışı ve fiyatı ile ilgili bilgilendirme geçti.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, localarını taraftara açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre hareket eden yeşil beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden fiyatlandırma ile ilgili açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü yaptığı bildiri de şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına istinaden localarımız yüzde 50 kapasiteyle taraftarımıza açılacaktır. Buna göre loca fiyatlarımız aşağıdaki gibidir.


Maçlık loca fiyatlarımız şu şekildedir:


10 Kişilik - 3.500 TL


15 Kişilik - 5.000 TL


20 Kişilik - 7.000 TL


30 Kişilik - 10.000 TL


40 Kişilik - 15.000 TL


2020 - 2021 Sezonu Loca Fiyatlarımız şu şekildedir:


10 Kişilik - 50.000 TL


15 Kişilik - 75.000 TL


20 Kişilik - 100.000 TL


30 Kişilik - 150.000 TL


40 Kişilik - 200.000 TL”

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