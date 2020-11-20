Bursaspor sahasında Adanaspor'u konuk ediyor

Lig'in 10'uncu haftasında Bursaspor, evinde Adanaspor'u ağırlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 16.00.

Bursaspor, Lig'in 10'uncu haftasında Adanaspor'la evinde karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılığını Bilal Gölen ve Hakan Karabalcık yapacak. Son iki iç saha maçını kazanan Bursaspor seriyi devam ettirmek isterken, Adanaspor da çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Yeşil beyazlı takım 9 haftada 11 puan toplarken, Adana temsilcisi bir maçı eksik 12 puan hanesine yazdırdı. İki takım arasında oynanan 56 karşılaşmada Bursaspor 31, Adanaspor ise 11 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlı takım aldığı galibiyetlerin 22'sini Bursa'da elde etti.