İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım bu akşam yaptığı çalışmada taktik idman gerçekleştirdi.


Afyon kampının 3. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Tai FC ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.