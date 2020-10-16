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Bursaspor tempoyu arttırdı

Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil beyazlılar, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.


TFF 1.Lig'in 5. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Çalışma esnasında futbolcuların hırsı dikkat çekerken, teknik heyet bu durumda oldukça memnun kaldığı görüldü.

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