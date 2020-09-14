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Bursaspor'a önemli ziyaretler

Bursa Vali Yardımcı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Bursa Vali Yardımcı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret etti.


Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Besim Hacıoğulları, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Ünsal Mendi ve yedek yönetim kurulu üyesi Okan Bayrak katıldı.


Başkan Erkan Kamat, kulübü ziyaret eden Bursa Vali Yardımcı Halil Serdar Cevheroğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'a isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti ve ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

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