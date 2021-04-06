Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Lig ekiplerinden Bursaspor, Altay mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki idman,1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Altay maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.