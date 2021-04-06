BUÜ'den lise öğrencilerine kütüphane desteği

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören ve Uluslararası Bakalorya Sertifika Programı'na dâhil olan öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ne gelerek bilimsel araştırma yapabilecek.

Lise ya da üniversite eğitimini kendi ülkesi veya başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredatın ortak ve evrensel bir çerçeve dâhilinde yürütülmesini hedefleyen Uluslararası Bakalorya Sertifika Programı kapsamında Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin, BUÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi'nin imkânlarından faydalanmasının önü açıldı. Kurumlar arasında hayata geçirilecek olan işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Okul Müdürü Abdülkadir Çınar tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye'nin son yıllarda eğitim-öğretim alanında önemli adımlar attığına işaret etti. Modern eğitim uygulamalarının her geçen yıl güncellendiğini ve eğitim kurumlarının bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Dünya genelinde uygulanan eğitim modelleri yıllara göre farklılık gösterebiliyor. Ülkemiz, bu konuda en güncel ve en iyi uygulamaları takip ediyor ve öğrencilere daha iyisini sunabilmek için gereken gayreti gösteriyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de bir yandan kendi eğitim kalitemizi yükseltmeye çalışıyor, diğer yandan da şehrimizde hizmet veren eğitim kurumlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Her zaman daha iyisi için uğraşıyoruz. Neticesinde ülkemiz, insanımız ve eğitim kurumlarımız kazanacak. Bu anlayışla Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ile özel bir protokol imzalıyoruz. Uluslararası Bakalorya ve Diploma Programı çerçevesinde açılan sertifika programından faydalanmak isteyen öğrenciler, bilimsel kaynak araştırması yapmak için kütüphanemizi kullanabilecek.

Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdülkadir Çınar da Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyduklarını vurguladı. Kurum olarak tüm öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim verme çabasında olduklarının altını çizen Okul Müdürü Abdülkadir Çınar, farklı programlar çerçevesinde öğrencilere iyi bir eğitim süreci yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Çınar, işbirliği için BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve tüm üniversite yönetimine teşekkür etti.