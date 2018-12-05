Büyükşehir'in okçuları hedefi vurdu

Sporun tüm dallarının kentte yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesine bu yıl dahil ettiği ‘Okçuluk' branşında da ilk madalyalarını aldı.

Büyükşehirli okçular, ‘Bursa Hazırlık Turnuvası'nda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 3 dördüncülük ile kürsüdeki yerlerini aldı. 13 - 16 Aralık tarihlerinde Samsun'da yapılacak ‘Salon Şampiyonası'na hazırlık olması amacıyla düzenlenen ‘Bursa Hazırlık Turnuvası'nda Büyükşehir'in okçuları hedefi buldu. Okyanus Koleji Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yanı sıra Bursa Okçuluk Kulübü, Gürsu Okçuluk Kulübü ve ferdi sporcular katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen maçların sonucunda Büyükşehirli sporculardan Fatma Nisa Gökdemir, ‘Minik Bayanlar 9-10 Yaş Olimpik Yay'da birincilik, Barış Yücecengiz ‘Erkekler 11-12 Yaş Olimpik Yay'da üçüncülük elde etti. ‘Erkekler 11-12 Yaş Makaralı Yay' kategorisinde Gökalp Gündüz ikinci, Ahmet Emircan Özbek üçüncü, Tunay Pala dördüncü, ‘Bayanlar 13-14 Yaş Makaralı Yay'da Melek Dayanıklı birinci, ‘Erkekler 13-14 Yaş Makaralı Yay'da Harun Sezer ikinci, Emirhan Emre üçüncü, ‘Genç Bayanlar Makaralı Yay'da Ayşegül Özkez ikinci, ‘Genç Erkekler Makaralı Yay' kategorisinde ise Üstüncan Tütüncü dördüncü sırada yer aldı. Kürsünün tüm basamaklarında Büyükşehir Belediyesporlu okçuların yer aldığı ‘Genç Kızlar Olimpik Yay' kategorisinde ise Ceren Koçur birinci, Sabriye Yılmaz ikinci, Zehra Şeyma üçüncü ve Fatma Zehra Pala ise dördüncü olma başarısı gösterdi.