Camilere Osmangazi eli

Mahallelerde yoğun yapılaşma arasında sıkışmış camilerin çevresi açılıyor. İlçe genelindeki birçok camiye hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi Derya Nur Camii, Hamitler Mahallesi Yeşilyurt Camii, Küplüpınar Mahallesi Hacı Halit Camii ve Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii'nde bir dizi çalışma gerçekleştiriyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki camilere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda birçok hizmet götürdüklerini belirterek, “İlçemizdeki camileri güzelleştirmek ve ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok camimize, şadırvan ve hizmet binası kazandırırken, çevre düzenlemelerini de yaptık. Camilerimizin çevrelerini açarak yeni sosyal donatı alanları kazandırmış oluyoruz. Aynı zamanda koronavirüse karşı ilçedeki bütün camilerimizi düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. İhtiyaçlara göre bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerdeki çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Hamitler Mahallesi'ndeki Yeşilyurt Camii'nde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında perde duvar korkulukları, şadırvan ve helâların bulunduğu bina ile zemin kaplama çalışmaları tamamlandı. Bahçe giriş merdiveni ile kalan eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Yenibağlar Mahallesi Derya Nur Camii'nin hizmet binası inşaatında, bahçe zemin kaplaması, pergola ve binanın ince işçilik çalışmaları devam ediyor. Küplüpınar Mahallesi Hacı Halit Camii'nin de abdestlik, tuvalet, çay ocağı ve Kur'an Kursu binasının inşaat çalışmaları devam ederken, Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii'nin ise abdest alma yeri ve tuvalet inşaatında binanın çatı kiremit örtüsü tamamlandı, tuğla örme işlerinde sona gelindi.