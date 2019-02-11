Dehşet saçan eski sevgili tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşını kafasından, yanındaki erkek arkadaşını ise bacaklarından vurdu. Genç kız ağır yaralanırken, sevgilisinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp D. (32) ile kız arkadaşı Bahar Demir (24), birlikte yürüdükleri sırada kızın eski sevgilisi Ömer Z. bir araçla yanlarına geldi. Yanındaki silahı çıkartan Ömer Z., Bahar Demir'i kafasından, Eyüp D.'yi ise bacaklarından vurdu. Olayın ardından Ömer Z., geldiği araçla kaçarken, ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.Yapılan ilk müdahalelerin ardından iki genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan genç kadın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Eyüp D.'nin olay sonrası firar eden ve her yerde aranan Ömer Z, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.