Dokuz çocuklu İzzet Yıldızhan'dan yeni evli çiftlere mesaj

Bursa'da bir düğünde sahne alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 9 çocuğu bulunan ünlü türkücü düğününe katıldığı çifte tavsiyelerde bulundu.

Bursa'nın önde gelen firmalarından Referans Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar ve eşi Ayşe Yarar'ın oğulları Yunus Yarar ve siyasetçi Mehmet Gönder ile eşi Halise Gönder'in kızları Kübra Gönder, Sheraton Otel'de düzenlenen düğün ile dünya evine girdi. Gecede önce Bursa'nın sevilen seslerinden Mehmet Çevik ve ardından ünlü türkücü İzzet Yıldızhan sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzzet Yıldızhan, genç çifte mutluluklar dileyerek evleneceklere tavsiyelerde bulundu. 9 çocuğu bulunan ünlü türkücü bu duruma kolay gelmediğini ifade ederek kalabalık ailenin her zaman bereketli olduğunu ifade etti.

Nikah önceden kıyılmış olup yakın dost ve akrabalarının katılımıyla gerçekleşen düğünde şıklık ön plandaydı. Genç çift davetlilerin alkışları eşliğinde piste gelerek gecenin açılış dansını gerçekleştirdi. İlk olarak Bursa'nın sevilen seslerinden Mehmet Çevik sahneye gelerek misafirlere keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Ardından güçlü sesi ve yorumuyla gönüllerde taht kuran ünlü türkücü İzzet Yıldızhan sahneye çıkarak unutulmaz bir gece yaşattı.