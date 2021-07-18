Efsane yarışlar bir kez daha Gemlik'te!

Türkiye Tırmanma Yarışları'nın ikinci ayağı Gemlik Şahintepe mevkiinde gerçekleşti.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen efsane yarışları binlerce yarış sever takip etti. Yarışın başlangıç seremonisi ise Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleşti. Programa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcısı Mert Dimili, daire müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda Gemlikli katıldı. Sonuncusu 2019 yılı Temmuz ayında gerçekleşen Tırmanma Yarışları, bir kez daha Gemlik'te heyecan fırtınasına sebep oldu. Geçmiş yıllarda Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan Şahintepe Parkuru'nda 4 farklı kategoride 34 sürücü mücadele etti. Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayan ve 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış koşuldu. Kategori 1'de 6, Kategori 2'de 6, Kategori 3'te 14 ve Kategori 4'te de 8 olmak üzere toplam 34 sürücünün mücadele etti. Yarışçılar, Marmara'nın en gözde tatil beldelerinin başında gelen Küçük Kumla sahili boyunca selamlama turu attılar. Araçlar, üç kilometrelik Kumla sahili boyunca güvenlik önlemleri eşliğinde tatilcileri selamladılar. Antrenman turları cumartesi günü 14.00 ile 18.00 saatleri arasında tamamlanırken yarışlar Pazar günü 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Tırmanma Yarışları'na Gemlik'te bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğun yaşadıklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, efsane yarışlar hakkında şöyle konuştu:

“Tırmanma yarışları 2003 yılından sonra uzun süre yapılmadı. En son 2019 yılında Şahintepe'de gerçekleştirdiğimiz yarışları yaklaşık 15 bin yarışsever takip etmişti. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yarışlar bu yıl da hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gemlikli yarışçılarımızın da katıldığı mücadelede Gemlik İskele Meydanı ve Kumla'da gerçekleştirdiğimiz programlarda yarış keyfini ilçemizin çeşitli noktalarına da taşıdık. Gemlik Belediyesi olarak altyapı çalışmalarımız kadar sportif ve kültürel etkinliklerimizi de sürdüreceğiz.”