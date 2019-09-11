İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eker Kadın Yelken Takımı'nın başarı geleneği sürüyor

Türk sporunun en önemli destekçileri arasında yer alan Eker’in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, “Deniz Kızı Yelken Kupası”nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.

Türk sporunun en önemli destekçileri arasında yer alan Eker'in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, “Deniz Kızı Yelken Kupası”nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.


Türkiye Yelken Federasyonu himâyesinde her yıl gerçekleştirilen Deniz Kızı Yelken Kupası'nda sonuçlar belli oldu. Türkiye'de yelken sporunun sevilmesinde önemli yere sahip olan Eker'in çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, dördüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl IRC 2 sınıfı birincisi ve genel klasman ikincisi oldu.


Eker Kadın Yelken Takımı, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Deniz Kızı Yelken Kupası organizasyonlarında isegenel klasman ve IRC 2 sınıfı birincisi olmuştu.


Eker Süt Ürünleri, yelken branşını desteklemek için organizasyonlar düzenlemeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.