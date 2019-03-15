Enerji Bakanı Dönmez'den Bursa'ya doğalgaz sözü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor, 510 tane yerleşim yerine doğalgaz götürmüşüz, inşallah doğalgazı daha da yaygınlaştıracağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde halkla bir araya geldi. Vakıfköy Mahallesi'nde nokta mitingi yapan Bakan Dönmez, uzun süredir doğalgaz bekleyen mahalle sakinlerine müjdeyi verdi. Dönmez, "Dün birçok hayal olan işleri bugün teker teker gerçekleştirdik. Dün savaş uçağının lastiğini alamayan bir ülkeden bugün kendi helikopterini yapan, topunu, tüfeğini, tankını yapan bir savunma sanayine kavuştuk. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Dün pek çok şehrimizde doğalgaz yoktu. Bugün 81 ile doğalgaz götürdük. Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. 510 tane yerleşim yerine doğalgaz götürmüşüz. İnşallah doğalgazı daha da yaygınlaştıracağız. Yıldırım'da da kullanılıyor. Vakıf mahallemiz neden kullanmasın. Biraz önce EPDK Başkanımızla hem de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuyu görüştüm. Normalde binalarınıza doğalgaz vermeye engel bir durum yok. Ancak imar planları dolayısıyla doğalgaz borularının geçeceği yollarla ilgili bir durum söz konusu, bunu da yapacağız inşallah ilk gazı açtığımızda belki bir çayınızı içmeye geliriz, şuna emin olun eve girdiğinizde ışığı açtığınızda elektrik geliyorsa bilin ki bu kardeşiniz yanınızda, evinizin mutfağında ocağı açtığınızda gazınız geliyorsa bilin ki bu kardeşiniz yanınızda" diye konuştu.

Daha sonra Panayır Mahallesi'ne geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmangazi Belediyesinin seçim bürosunda mahalle halkıyla buluştu. Burada da halkın sorunlarını dinleyen Dönmez doğalgaz bekleyen vatandaşa müjdeyi verdi. Dönmez, "Doğalgazla alakalı olarak yaşanan bir durum var. Bunun temelinde de imar planlarının eksikliği ile alakalı bir sorun yaşanmış. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl imar barışı yasası çıktı. Binalarınıza elektrik, su, doğalgaz alabilir hale geldiniz. Ancak o doğalgazın açılması içinde yolların imar planlarının işlenmesi gerekiyor. Belediye başkanlarımızla adaylarımızın hepsiyle görüştük. Planlamayla ilgili çalışmaları hızlıca başlatıyoruz. İş birliği içerisinde bu sorunu aşacağız. Yok hala hukuken bir yasa çalışması gerekirse bu ve buna benzer yerlerde hatların yapımıyla ilgili sayın milletvekilimiz eski bakanımız burada, biliyorsunuz mecliste artık biz kanun teklifi vermiyoruz. Ama milletvekillerimizin teklifiyle bu kanunlar yasalaşıyor. Orada da buna benzer sorunları olup imar barışından yararlanıp ta imar planı riskli olanlara, planlar çıkıncaya kadar doğalgaz ve benzeri altyapıların tesisine imkan tanıyacak bir yasal düzenleme çıkarsa bu işi kökten çözmüş oluruz inşallah diye konuştu.