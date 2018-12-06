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Eski eşini yaralayan şahıs tutuklandı

Bursa’da eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Bursa'da eski eşini çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.


İki yıl önce boşandığı eski eşi Nuriye Y.'yi (36) kendisiyle yeniden evlenmek istememesi üzerine önceki gün çalıştığı muayenehanede tabancayla vurup kaçan şüpheli Nuh Ş. (41), suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Nuh Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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