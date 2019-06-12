Ferda Yıldız yuvaya döndü

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımı, alt yapısından yetişen Ferda Yıldız'la anlaştı.

Bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde iddialı bir takım oluşturmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, eski oyuncusu Ferda Yıldız'la sözleşme imzaladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan genç sporcu, yeniden yeşil-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde başarılar kazanmak istediğini ifade eden Yıldız, “Alt yapısından yetiştiğim, uzun yıllar formasını giydiğim kulübüme yeniden döndüğüm için çok mutluyum. Evime döndüm diyebilirim. Burada takım arkadaşlarımla beraber iyi mücadele edip Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü önemli yerlere taşımak istiyorum. Burada başarılar kazanmak istiyorum. Hep birlikte iyi bir sezon geçireceğimize inancım tam. Beni tekrar bu formayla buluşturan değerli antrenörlerime ve yöneticilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Dergah Alkan ise, altyapı sporcularına önem verdiklerini söyledi. Ferda Yıldız'ın basketbola 2003 yılında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde başladığını hatırlatan Alkan; “Ferda'yı yeniden aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Kendisi bizim altyapımızdan yetişti, takımımızda forma giydi. Geçmişte önemli katkıları oldu. Şimdi yeniden bizimle. Biz zaten her branşımızda altyapısına önem veren bir kulübüz. Bu sezon kadroda birbiriyle uyum sağlayacak oyuncular seçiyoruz. Hem takım olarak, hem basketbol olarak ön plana çıkan bir Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karşınızda olacak” diye konuştu.