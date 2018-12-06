FETÖ'den yargılanan eski valinin cezası belli oldu

Bursa’da eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı.
Bursa'da eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Örgüt yöneticiliğinden yargılanan Vali Harput, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davasında sona gelindi. Mahkeme heyeti, örgüt yöneticiliğinden yargılanan Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Harput, cezası onanana kadar yaşadığı Ankara ilinden dışarı çıkamayacak. Kararı duyan Harput, duruşma sonrası eşi ve avukatıyla birlikte adliyeden gülerek ayrıldı.