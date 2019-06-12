Gece tarlasına sulamaya giden adam sabah ölü bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden adam sabah ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Çöreler Mahallesi'nde akşam saatlerinde evinden tarlasını sulamak için ayrılan Remzi Satı (76) sabaha kadar dönmedi. Ailesi tarafından aramalara başlanan talihsiz adamın cesedine oğlu Aziz Satı, Çöreler Ovası arasında anayol kenarında ulaştı. Jandarmaya haber verilmesi üzerine yapılan incelemelerde Remzi Satı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.