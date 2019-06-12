İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gece tarlasına sulamaya giden adam sabah ölü bulundu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden adam sabah ölü bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gece tarlasını sulamaya giden adam sabah ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Çöreler Mahallesi'nde akşam saatlerinde evinden tarlasını sulamak için ayrılan Remzi Satı (76) sabaha kadar dönmedi. Ailesi tarafından aramalara başlanan talihsiz adamın cesedine oğlu Aziz Satı, Çöreler Ovası arasında anayol kenarında ulaştı. Jandarmaya haber verilmesi üzerine yapılan incelemelerde Remzi Satı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.