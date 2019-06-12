Gemlik Gübre Fabrikası'ndan patlama açıklaması

Odabaş'ın açıklamasında yaralanan 2 çalışanın tedavisinin devam ettiği ve tesislerin çalışmasında aksama olmadığı belirtildi.

Gemlik Gübre Genel Müdürü Ali Odabaş yaptığı yazılı açıklama ile fabrika sahasında meydana gelen trafo patlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Odabaş açıklamasında, "11 Haziran 2019 saat 10.00 civarında trafo binasında yıllık planlı bakım çalışmaları kapsamında değiştirilen kesicilerin testi sırasında elektrik arkı sebebiyle etkilenen iki çalışanımızın vücutlarında yanıklar olmuştur. Fabrikamızın sağlık birimi tarafından ilk müdahaleler yapılmıştır. Akabinde ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Kaza sonucu yaralanan elektrik bakım operatörlerimiz Deniz Açıkgöz'ün tedavisine Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muammer Çiftçi'nin ise Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam edilmektedir. Yıldırım Holding bağlı kuruluşu olan Gemlik Gübre Sanayi A.Ş'de kaza sonucu üretim fonksiyonlarını etkileyecek bir hasar veya aksama söz konusu olmayıp, çalışmalar planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.