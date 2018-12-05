Gemlik'te klimalı durak sayısı artıyor

Toplu ulaşım güzergâhlarında bulunan durakların sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren Gemlik Belediyesi, duraklarda otobüs bekleyen vatandaşların yaz ve kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kapalı duraklar yerleştiriyor. Klimalı durakların etrafı tamamen camdan oluşurken, içerisinde oturma alanı, ayakta, engelli bekleme alanı, klima ve bilgilendirme panosu bulunuyor. Klimalı duraklar ayrıca engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Ahmet Dural Meydanı ile işçilerin yoğun olarak kullandığı İskele Meydanı'na klimalı durak yerleştiren belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri, kentte yoğun kullanılan duraklarda klimalı durak kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni Gemlik Devlet Hastanesi girişinde bulunan ve yoğun bir şekilde kullanılan otobüs durağının bulunduğu noktaya da klimalı durak yerleştirildi. Hastanedeki işlemlerini tamamlayıp otobüs bekleyen vatandaşların kışın soğuk havalardan etkilenmemesi için yerleştirilen klimalı durağa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Özel olarak geliştirilen klimalı durakların önümüzdeki günlerde halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarını bekleme noktalarına yerleştirilmeye devam edeceği bildirildi.