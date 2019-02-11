İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç Türk futbolcu Milan yolunda

AKA Tirol U18 takımında forma giyen 2002 doğumlu Berke Kaplan, Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği Milan takımına transfer oluyor.

AKA Tirol U18 takımında forma giyen 2002 doğumlu Berke Kaplan, Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Milan takımına transfer oluyor.


Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Berke Kaplan, İtalya'nın dev kulübü Milan'ın radarında olduğu öğrenildi. 2002 doğumlu AKA Tirol U18 takımında forma giyen orta saha oyuncusunun, dün akşam menajeri Cem Türkmen ve Ali Korkmaz ile birlikte İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanan Milan-Cagliari maçını da tribünden izlediği belirtildi. Kaplan, hafta içi Milan tesislerinde antrenmana çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.