İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geri geri gelirken şarampole uçtular: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, geri geri gelen otomobil şarampole uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri geri gelen otomobil şarampole uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.


Kaza Esenköy'de meydana geldi. 16 Y 8624 plakalı araç sürücüsü U.G, geri geri geldiği sırada dikkatsizlik sonucu şarampolden aşağı uçtu. Takla atan araç ters vaziyette durdu. Kazayı görenler yardıma koştu. Ters duran açtan sürücü U.G. ve M.Y. çıkartıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.