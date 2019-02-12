Görükle'ye park ve koşu yolu

Nilüfer Belediyesi tarafından Görükle Mahallesi'ne yapılan Esinti Parkı ve Koşu Yolu bölge halkına rahat nefes aldıracak.

Görükle Mahallesi'nde Esin Caddesi ve Koza Caddesi'nin kesiştiği alanda yapılan Esinti Parkı ve Koşu Yolu, bölgeye renk kattı. 3 bin metrekare toplam alana sahip olan parkta, bin 900 metrekare yeşil alan mevcut. 270 metre uzunluğunda koşu yolunun yer aldığı parkta oyun grubu, spor aletleri de bulunuyor. Bölge sâkinleri Nilüfer Belediyesi'nin şehre kazandırdığı parkta dinlenerek ya da koşu yolunu kullanarak iyi vakit geçirirken, oyun alanlarında da çocuklar bolca eğleniyor. Nilüfer'e 275 adet park kazandıran belediye, daha önce yapılan parkları da ihtiyaçlara göre revize gederek halkın hizmetine sunuyor.