Gürsu, ortak aklın gücüyle gelişiyor

Gürsu'da faaliyette bulunan kıraathanelerde ilçe halkıyla buluşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin gelişimi için Gürsuluları dinliyor.

“Hemşehrilerimizle hoş sohbet ortamlarında buluşmayı özlemişiz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu'muzun gelişimini sağlama yönünde hayata geçirdiğimiz ve hayalini kurduğumuz projelerimizi paylaştığımız, onların talep ve önerilerini dinlediğimiz buluşmalarımıza, pandemi süreci sonrası devam ediyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini, hizmetlerimizi gerçekleştirirken dikkate alarak çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Demli çaylarımızı yudumlarken koyu sohbetlerimizde, Gürsu'muzu konuşuyor, gündemden söz ediyoruz. İlçemizin geleceğini şekillendirecek hizmetlerimizi gerçekleştirirken, her zaman olduğu gibi ortak aklın gücüyle yola çıkmanın değerine inanıyorum. Bu bağlamda buluşmalarımızı çok önemsiyorum. Gürsu'da yaşayanların fikirleri, beklentileri bizler için çok değerli, hizmetlerimizde onların memnuniyetlerini sağlamak en öncelikli hedefimiz. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle yolumuzda daha emin adımlarla ilerliyoruz. Hoş sohbetleriyle bizleri ağırlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyette bulunan Koç Kıraathanesi'nde, Belediye birim müdürlerinin de katılımıyla ilçe halkıyla buluşan Başkan Işık, mahallenin ihtiyaçlarını ve mahalle sakinlerinin taleplerini tespit ederek, ilgili birim müdürlerini konulara ilişkin çalışmaları yapmaları konusunda yönlendirdi.