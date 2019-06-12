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Harmancık Belediyesi miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte Harmancık’a giden minik öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı.

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte Harmancık'a giden minik öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadı.


Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Harmancık Belediyesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çocuk şenliği Harmancık Eko Turizm Tesislerinde yapıldı. 12 Haziran çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte Harmancık Belediyesi Eko Turizm Tesislerinde konaklayan 55 çocuk, Harmancıklı çocuklar ile bir araya geldi. Osmanlı'nın en iyi okçularından olan Okçu Şüca'nın Harmancıklı olması münasebetiyle düzenlenen okçuluk faaliyetine Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü de destek verdi.


Açılış konuşmasını yapan Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında düzenlenen etkinliğe, farklı illerden 55 çocuk katıldı. Ev sahipliği yapan Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve Kaymakam Yasin Şahin'e teşekkür ederim" dedi.


Farkındalık oluşturmak ve her zaman çocuklara yönelik organizasyonlar başta olmak üzere bu tür anlamlı etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ise, "İlçemiz ve belediyemizin, bu tür anlamlı şenlik ve organizasyonlara kapılarının her daim açık olduğunun tereddütsüz bilinmesini isterim. Bizleri bu mutluluğa ortak eden başta Bursa Valimiz Sayın Yakup Canpolat'a, il müdürlüğümüz ve çalışanlarına, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübüne ve destek veren herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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