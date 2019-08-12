Havuz keyfinin kâbusa dönmesin

Doruk Sağlık Grubu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, yüzme havuzlarının cilt hastalıklarına sebep olabileceğini söyledi.

Kavurucu yaz sıcaklarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yüzme havuzları, birçok hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Havuzların temizlenmesine dikkat çeken Dr. Cetişli, klorlama sonrasında oluşan klor bileşiklerinin alerjik hastalıklara, astım ve akne benzeri enfeksiyonlara sebebiyet verebildiğini söyledi. Cetişli, “Deride, mukozada ve tırnakların altında çoğalan, ancak mikroskop ile görülebilen küçük organizmalar cilde direkt temas ederek ya da ortak kullanılan eşyalardan geçerek çeşitli hastalık süreçlerine yol açabilir” dedi.

Bilhassa yaz aylarında mantar hastalıklarının görülme sıklığının arttığını söyleyen Dr. Ayşenur Cetişli, bu tür mantarların ayakların, genital bölgenin ve bütün cildin nemli bırakılmasıyla artış gösterdiğiniifade etti.

Enfeksiyonu, güneş yanığı, siğil, zührevî hastalıklar veya herhangi bir bulaşıcı hastalığı olan kişilerin kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için havuza girmemeleri gerektiğini vurgulayan Cetişli, cilt hastalıklarının yüzme havuzlarından kolay bir şekilde bulaşabileceğini dile getirdi.

Cildiye Uzmanı Dr. Ayşenur Cetişli, özellikle siğillerin temas ile bulaşan bir hastalık olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Siğiller yara, bere ve sıyrık olan deriden daha çabuk bulaşırlar. Siğilleri olan kişiler, tedavi olmadan kesinlikle havuza girmemelidirler. Havuz kenarındaki şezlong, tabure gibi ortak kullanılan malzemelere dikkat edilmeli ve terliksiz yürünmemelidir. Bunun haricinde kişisel tedbir olarak deride yara, bere veya sıyrık varken havuza girenlerse, çıktıktan sonra hemen sabunlu suyla duş almalıdır.”

Hastalıklardan korunmak için halka açık yüzme havuzlarının dezenfeksiyon işlemlerinin ve rutin bakımlarının aksatılmaması gerektiğini altını çizen Cetişli, havuzu kullanan kişilerin de bu işlemlerin yapıp yapılmadığını kontrol etmelerinin gerekli olduğunu altını çizdi.