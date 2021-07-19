İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den hayata yol ver mesajı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yaptı. İnce, sürücülere ve yolculara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Yardımcısı İnce, "120 bin 372 ekip görevlendirdik" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Sürücülere yavaş ve dikkatli olmaları noktasında uyaran İnce, "Son 5 yılda trafik kazalarında yaşanan ölümler yüzde 35 oranında azaldı. Tabi ki bu yetmez. Amacımız sıfıra indirmek.

Hedefimiz sıfıra ulaşmak. Özellikle bu bayram dönemlerinde trafikte yaşanan yoğunluklar nedeniyle trafik kazalarında artış olması yüksek. Biz de bu konuda tedbirlerimizi arttırıyoruz. Toplam 13 günlük bir denetim planı yaptık. Bu planı da genelge ile tüm kurumlarımıza gönderdik. Bu uygulamaları sürdürüyoruz. Toplamda 120 bin 372 ekip görevlendirdik. 226 bin 586 personelimiz, 13 gün boyunca görev yapacaklar.35 tane baş müfettişimiz sahada görev yapıyor. Otobüslerde, toplu taşıma araçlarında sivil denetimler yapıyoruz. Havadan denetimleri artırdık. Sıfır kaza, sıfır can kaybını aldığımız tedbirlerle gerçekleştirebiliriz" diye umuyoruz. Bu bayram sloganımız "hayata yol ver". "Dikkatinle, sabrınla, kemerinle ve kaskınla hayata yol ver" diyoruz. Son dönemlerde motosiklet kazalarında artışlar oldu. Kask takmadan hiç bir şekilde motosiklet kullanmayın.İnşallah herkesin dikkatiyle güzel bir bayram geçiririz. Hiç bir eve gözyaşı, acı düşmesin. Ve hepimiz mutlu bir şekilde bayramı idrak edelim." dedi.