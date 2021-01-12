İnegöl'de budama çalışmaları

İnegöl Belediyesi, kış mevsiminde budama çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi sebebiyle kısıtlamaları da fırsat bilen İnegöl Belediyesi, şehirdeki ağaç ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için kapsamlı bir budama çalışması başlattı. Okullar ve camiler başta olmak üzere kamu kurumlarında ve muhtarlıkların talep ettiği bölgelerde yapılan çalışmalar, hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Ağaçların kontrolsüz büyümelerinin önüne geçmesi ve aynı zamanda görsel olarak estetik bir görünüm kazandıran çalışma kapsamında parklar içerisinde tehlikeli görülen ağaçlar da budanıyor.

Yapılan çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin her sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Bu kapsamda şehrimizin görselliğini ve bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini ilgilendiren budama çalışmalarının startını verdik. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz İnegöl'ün dört bir yanında özellikle muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda cami bahçeleri, okul bahçeleri, kamu kurumlarının bahçeleri, çocuk parkları gibi alanlarda budama çalışması yapıyorlar. Kimi bölgelerde merdivenli araçlarla yapılan çalışma, bazı bölgelerde ağaçların durumuna göre farklı ekipmanlarla sürdürülüyor. Ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. Özellikle okul bahçelerinde öğrencilerimiz henüz eğitime başlamamışken gerekli temizliği yapıp tedbirleri almak istedik. Yapılan çalışmaların vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.