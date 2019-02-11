İnegöl'de kısa film yarışması

İnegöl Belediyesi'nin Kent Konseyi ile birlikte geçen yıl ilkini düzenlediği kısa film yarışması, bu yıl Bursa'nın bütün ilçelerini de kapsayacak şekilde yapılacak. “Önyargı” konulu yarışmada başvurular 22 Mart'a kadar devem edecek.

İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi iş birliğiyle geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği kısa film yarışmasının ikincisi için çalışmalara başladı. Bu yıl “ön yargı” konusunda yapılacak yarışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, “Yarışmanın farklı bir versiyonuyla ilgili duyuruyu yapmak üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi Kent Konseyi ile pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu İnegöl hepimizin, hepimizin ortak paydası. Önyargının önemini sinemanın etkileyici gücünden faydalanarak anlatacağımız bir çalışma olacak. Kent konseylerinin şehrimizin ortak aklı olduğunu ifade etmiştim. Buradan çıkan bu öneriyi de değerlendirerek ‘önyargı' konulu kısa film yarışmasını Kent Konseyi Başkanımız ve yöneticilerimizle hayata geçirmiş olacağız. Burada daha önce çevre bilincini, kent kültürünü hayata geçirebilmek adına bir çalışma yapmıştık. Bu yıl da pek çoğumuzun şöyle bir düşündüğünde gerçekten kabul edeceği önyargı konusunu işleyelim dedik. Yeri geliyor; atomu parçalıyoruz, ama önyargıyı parçalayamıyoruz. 22 Mart Cuma gününe kadar başvuruları almış olacağız. Sonrasında da jüri üyelerimiz bunların değerlendirmesini yapacaklar. Derecelendirme ve ödüllendirmede ise 1'inciye 5 bin TL, 2'nciye 2 bin 500 TL, 32üncüye de bin TL ödülümüz olacak. Bir de mansiyon ödülümüz olacak. Mansiyon ödülünü kazanan arkadaşımız da profesyonel dizi veya sinema setini ziyaret etme hakkı elde edecek” diye konuştu.