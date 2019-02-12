İTSO'dan Vali Canbolat'a İnegöl sandalyesi

İnegöllü mobilyacılar Bursa Valisi Yakup Canbolat'a nezâket ziyaretinde bulundu. Mobilyacılar, Canbolat'a hazeran sandalye hediye etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleri, İMOS Başkanı Okan Güler ve İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, 26 Ekim 2018 tarihinde Bursa Valiliğine getirilen Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Uğurdağ ve beraberindeki heyet, Vali Canbolat'a İnegöl'ün ekonomik, sosyal ve kültürel durumuyla ilgili bilgiler verdiler. İnegöl'ün dış ticaret fazlası veren büyük bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Yavuz Uğurdağ, bunun yanı sıra mobilyası, köftesi, tarımı, Oylat kaplıcaları ve sağlık turizmi gibi birçok konuda markaları içerisinde barındırdığı belirtti. Başkan Uğurdağ, konuşmalarının sonunda Vali Canbolat'ı İnegöl'e davet etti.

Başkan Uğurdağ ve beraberindeki heyet, ziyaretin sonunda Vali Canbolat'a çiçek, hazeran sandalye ve İnegöl mobilyası kitabı hediye etti.