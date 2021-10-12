İzinsiz hafriyat ve moloz dökümüne geçit yok

İlçede özellikle tarım arazilerine dökülen inşaat atıklarını önlemek maksadıyla Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Osmangazi Belediyesi, son günlerde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde kaçak moloz dökümlerinin artması üzerine denetimleri sıklaştırdı. Çağlayan, Nilüferköy, Aksungur ve Geçit başta olmak üzere Bursa'nın en verimli tarım arazilerinin kirletilmesini önlemek amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde izinsiz moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 5 ila 23 bin TL arasında cezaî işlem uygulanıyor.

Çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümü ile mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduğunu kaydetti. Moloz dökmek isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin Geçit'te belirlediği döküm sahasını kullanabileceğini ifade eden Başkan Dündar, “Başta tarım arazileri olmak üzere ilçemizin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermiyoruz. Tarla, yol kenarları veya ormanlık alanlara döküm yapan kişilere zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduk. Çevre kirliliğine karşı kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.