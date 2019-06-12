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İznik Gölü'nde balık ölümleri

BURSA (İHA) – Bursa’daki İznik Gölü’nde onlarca yayın ve akbalık yavrusu göl dibinde telef olmuş vaziyette bulundu.

BURSA (İHA) – Bursa'daki İznik Gölü'nde onlarca yayın ve akbalık yavrusu göl dibinde telef olmuş vaziyette bulundu.


İznik Gölü kıyısında vatandaşlar gölün içinde onlarca yayın ve akbalık yavrusu ölüsüyle karşılaştı. Gölde sup yaparken balıkları fark eden Cenk Karakaş, "Yüzeyde ve suyun dibinde onlarca telef olmuş balık ile karşılaştım. Çok ilginç bir durum. Özellikle balıkların çoğunun yavru olması çok enteresan. Neden öldükleri araştırılmalı" dedi.

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