Jülide Özçelik'ten unutulmaz konser

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde bu kez Jülide Özçelik sahne aldı.

Özçelik'in BAOB Oditoryum'daki konserine caz tutkunları büyük ilgi gösterdi. Son albümü Nefes başta olmak üzere önceki albümlerinden de eserler seslendiren sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı. Özçelik'e gitarda Cem Tuncer, piyonada Ercüment Korkut, davulda Ediz Hafızoğlu, bas gitarda Efecan Tuncer eşlik etti. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, Jülide Özçelik'e çiçek takdim etti. Bursa'da konser vermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Özçelik d, Caz Tatili'ni düzenleyen Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Özçelik konser sonunda hayranları için son albümünü de imzaladı.