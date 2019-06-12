Kadınlar UPS ile ihracata yelken açıyor

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “Kadınlar erkek işletmecilere göre yaklaşık 9'da 1 daha az ihracat yapıyorlar. Bu etkinlikler sayesinde kadınlarımızı cesaretlendirmek, bilgilendirmek ve onları global arenada güçlü, Cumhuriyet kadınları olarak etkin, ticaretin içinde yetiştirmek istiyoruz” dedi.

UPS'nin 9 ilde düzenleyeceği ‘Kadın İhracatçılar Programı'nın Bursa ayağı bir otelde gerçekleştirildi. UPS'nin öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) destekleriyle yapılan seminere çok sayıda kadın girişimci ve adayları katıldı.

Seminerde konuşan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, UPS'nin Türkiye'de 30 yılını, dünyada 111. yaşını kutladığını ifade ederek, “Bu durum bulunduğumuz topluluklarda ve iş yaptığımız ülkelerde çok güçlü bir sorumluluk duygusu kazandırdı. Bu sorumluluk duygusu kapsamında dünyada SheTrades ismi verdiğimiz, Türkiye'de de Kadın İhracatçı Programı (KİP) adıyla bu yıl bir program başlattık” dedi.

“Geçen yıl ortasından beri yaşadığımız ekonomik sorunları hep birlikte tecrübe ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Kılıç, “Buradan çıkışımızın tek ve yegane yolu ihracattır. Tabi bu ihracatı sadece küçük ve büyük şirketler değil, toplumun her kesimine yaymamız gerekiyor. Burada da kadınların potansiyeline çok inanıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3.3 milyon Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) var. Bunların sadece yüzde 2'si ihracat yapıyor. Bu oran kadın müteşebbislerde çok daha düşük oranlarda. Kadınlar erkek işletmecilere göre yaklaşık 9'da 1 daha az ihracat yapıyorlar. Bu etkinlikler sayesinde kadınlarımızı cesaretlendirmek, bilgilendirmek ve onları global arenada güçlü, Cumhuriyet kadınları olarak etkin, ticaretin içinde yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Yeni açılan İstanbul Havaalanı'nda bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıç, “Bu yatırımımızda şu anda 7. haftamızdayız. Burada ihracat kabiliyetimizi 4 kat arttırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında Türkiye 2023 ihracat hedeflerine el birliği ile katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok heyecan verici gelişmeler var. Bu verdiğimiz eğitimlerin beşincisi. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın destekleriyle bu etkinliklere bakanlığımız himayedar oldu. Bu sayede hem özel sektör, hem devlet hem de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kadınlarımızı ihracat ve ekonomiye kazandırmak için elbirliği ile koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa'nın ihracatın kalbi olduğunu vurgulayan Kılıç, “Bursa ihracat motorlarımızdan olan en önemli şehirlerimizden bir tanesidir. Kadınlarımız burada ne yazık ki özelikle cesaret eksikliğinden dolayı kendilerini yeteri kadar gösteremiyorlar. Bu programı 9 ilde yapacağız. Bursa bunlardan bir tanesi. Eminiz ki Bursa'dan çok güzel başarı hikayeleri çıkacak. 5-6 ay sonra hep beraber milyon dolarlarla ihracat yapan kadın müteşebbislerimizin hikayelerine tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzmanı Ferhat Dağ kooperatifleşme konusunda kadınları bilgilendirdi. KEDV Kurumsal İş Birlikleri Koordinatörü Merve Batıkan vakıf hakkında konuştu. QNB Finansbank Dış Ticaret Yönetmeni Demet Uğur, bankacılık ve krediler hususunda, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Yazıcı da kendi başarı hikayesini katılımcılarla paylaştı.