Karacabey Longozu bölgenin yeni gözdesi

-Büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longozu, baharla birlikte rengârenk oldu.

Türkiye'nin bilinen dört longoz ormanı içerisinde subasar özelliğine sahip alanı dikkate alındığında en büyüğü olan Karacabey Longozu yoğun ilgi görürken, tabiatın renk şölenini görmek isteyen doğaseverler de özellikle hafta sonları longoza adeta akın ediyor. Karacabey Belediyesi'nin turizm hareketleriyle büyük ivme kazanan Karacabey Longozu, ramazan ayının ilk hafta sonunda yaşadığı ziyaretçi akını ile Yeniköy esnafının da yüzünü güldürdü.

Giderek yıldızı parlayan longoz ile ilgili çalışmalarına devam eden Karacabey Belediyesi, bir yandan koruma ve farkındalık çalışmalarını yürütürken, diğer yandan sürdürülebilir ve kontrollü turizm ile başta yerel halk olmak üzere ilçe ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Yapılan çalışmaların sadece turizm değil aynı zamanda doğanın korunması, farkındalığın artması ve duyarlı olunmasına yönelik olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan hem bölge halkı hem de doğasever ziyaretçiler için Karacabey Longozu'nun cazibe merkezi olmasını istediklerini ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

Orman şartlarına uygun çalışmalar

Yapılan farkındalık çalışmaları ile kaçak av ve benzeri baskı ve tehditlerin longozda azaldığını ifade eden Özkan, “Karacabey Longozu'nda önceliğimiz, ormanı bakir bırakmak ve kontrollü bir alanda turizmi ormanın doğasına uygun şekilde yapmak. Burada kalıcı bir tesis planlamamızda yok. Yalnızca bir bölümünü doğasının şartlarına uygun ve saygılı bir şekilde güzergâh haline getireceğiz. Ormanın geri kalanının ise mutlak suretle doğaya geri bırakma çabasındayız. Bu konuda güzergâhlarımızı, bilgilendirme tabelalarımızı hazırladık” dedi.

Jandarma ve belediye ekiplerinin haftasonları longozun içerisinde gün boyu kontrollerde bulunacağını dile getiren Özkan, yapılan çalışmalarla longozun doğasının korunacağını ve bu konuda atılan her adımda işin uzmanları ile görüşerek ormana fayda ve zararın değerlendirileceğini kaydetti.

Longoz sezonu giderek uzuyor

Karacabey Longozu'nun yakın tarihe kadar ilçe halkının bile bilmediği bir yer iken bugün Türkiye'nin dilinde olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, “Longoz sayesinde Yeniköy'de sezon artık daha erken başlayıp daha geç bitiyor. Esnafımız da bu durumdan oldukça memnun. Yeniköy'de haziran başında sezon başlar ve ilk haftadan sonra işlerimiz açılırdı. Artıkmayıs ayı itibariyle yoğunluk söz konusu ve bu süre eylüle kadar uzuyor. Önceden kış aylarında pek çok esnafımız dükkan kapatırken, artık kışında dükkanlarını açıyorlar. Bu gelişmeler bölgemiz için oldukça güzel” diye konuştu.

Dev çınar için tescil çalışması sürüyor

Başkan Özkan, bölgeye yeni bir değer olan Dere Çınarı ve Yılanlı Çınar ağaçları hakkında da açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti: “'Belediye Kültür Birimi ekiplerimiz bölgede yaptığı araştırmalarda, yaşının 600'ün üstünde olduğunu düşündüğümüz dev bir çınar ağacı buldu ve bu kamuoyunda büyük ses getirdi. Bizde bununla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile diyaloğa geçerek çalışmalarımıza başladık. Tescil aşaması devam ediyor. Sonuçlandığında bölgemize bir önemli turistik değeri daha katmış olacağız.”