Karacabey'de kent içi ulaşım nefes alacak

Bursa'nın Karacabey ilçesinde trafik akışını rahatlatmak için yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda Abdullahpaşa, Selimiye, Garipçe ve Runguçpaşa mahallelerinde yapılan yön değişikliğinin yanı sıra Yeniköy'de de yön değişikliği ile birlikte ana cadde üzerine bazı noktalara park yasağı getirildi.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu kapsamda Karacabey'in trafik yoğunluğunu azaltmak için de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi. Özkan, “Yeni düzenlemeler ile ilçemizde trafik akışı oldukça rahatlayacak” dedi.

Karacabey, 06.12.2018 - Karacabey'de trafik akışını rahatlatmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kurul kararı kapsamında, bazı cadde ve sokaklarda trafik yönlerinde değişiklikler yapıldı. Abdullahpaşa, Selimiye, Garipçe ve Runguçpaşa mahallelerinde yapılan yön değişikliğinin yanı sıra Yeniköy'de de yön değişikliği ile birlikte ana cadde üzerine bazı noktalara park yasağı getirildi.

Alınan karar doğrultusunda ilçe trafiğinde yapılan değişikliklerde Garipçe Mahallesi 37. Sokak'tan Uluabatlı Hasan Meydanı'na kadar olan güzergâh tek yön olurken, Uluabatlı Hasan Meydanı'ndan İmaret Caddesi'ne çıkan 35. Sokak'ta yine aynı şekilde tek yön olarak trafik akışı sağlanacak.

Bir diğer değişiklik de Runguçpaşa Mahallesi'nde hayata geçirildi. Karara göre Panayır Caddesi üzerinden Runguçpaşa Caddesi'ne bağlanan Faruk Katırcı Sokak da tek yön olarak düzenlendi. Ayrıca Yeniköy'de her yıl özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan cadde için de birtakım düzenlemeler yapıldı.

Malkara'da da düzenlemeler yapıldı

Yeniköy Fevzi Çakmak Caddesi'nden Mehmet İzgi Bulvarı boyunca yolun sağına park yasağı getirilirken, Mehmet İzgi Bulvarı üzerinde 77. Sokak'ın başlangıcından itibaren (PTT binasından itibaren) çift yönlü olarak araç parkı yasaklandı. Yine sahil bölgesi olan Malkara'da da tüm ana cadde boyunca park için ayrılan alanlar haricinde yolun sağı ve soluna araç parkı Kurşunlu çıkışına kadar kesin olarak yasaklandı.

Önemli çalışmalara imza atıyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin mevcut potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Özkan, bu kapsamda Karacabey'in trafik yoğunluğunu azaltmak için de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, “Önemli noktalarda yeni otopark alanları için kamulaştırmalarımız oldu. Yaptığımız tüm çevre düzenlemelerinde otoparklar için alanlar oluşturduk. Ancak bunların yanında trafik akış yönlerinde de bazı değişiklikler gerekiyordu. Yeni düzenlemeler ile ilçemizde trafik akışı oldukça rahatlayacak” dedi. Zabıta Müdürlüğü ile birlikte gerekli tabela çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Özkan, bu kurallara dikkat edilmesi uyarısında bulundu.