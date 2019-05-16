İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karacabey'de minikler futbol turnuvası coşkusu

Bursa Okul Sporları Etkinlikleri İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, Karacabey Belediyesi sentetik sahasında oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

Minik sporcuların final mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren 4 takım için ödül töreni düzenlendi.


Bursa Okul Sporları Etkinlikleri İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, Karacabey Belediyesi Sentetik Sahasında final karşılaşmaları ile sona ererken, müsabakalarda dereceye giren 4 takım için ödül töreni düzenlendi.


Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde; Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam'ın yanı sıra okul müdürleri ile veliler yer aldı.


Spor, gençlerin başına gelebilecek en güzel şey


Ödül töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu yaşta bu çabanız, centilmenlik anlayışı ile ortaya koyduğunuz futbolunuz bizleri çok etkiledi. Umuyorum gelecekte bu sahalardan başarılı sporcular da çıkacaktır. Bizlerin amacı önünüzdeki bu uzun maratonda sizlere güzel tecrübeler, anılar kazandırarak sizi kötü alışkanlıklardan ve olumsuzluklardan uzak tutmaktır. Spor, bu konuda gençlerimizin başına gelebilecek en güzel şeylerden” dedi.


Sporcu ve öğretmenlerine kutlama


Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de öğrenciler için bu tarz sosyal ve sportif faaliyetlerin önemine değinerek, sporcuları ve öğretmenlerine başarılar diledi.


Ardından yapılan ödül töreninde Başkan Ali Özkan, İlçe Spor Müdür Ayhan Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdür Emin Dingin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural, turnuvanın ödüllerini ve belediye tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim ettiler.


Öte yandan, turnuvada birinci Ömer Matlı İlköğretim Okulu, ikinci Cumhuriyet İlköğretim Okulu, üçüncü Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu, dördüncü de TOKİ Şehit Erhan Kındır İlkokulu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.