Karacabey'de minikler futbol turnuvası coşkusu

Minik sporcuların final mücadelesi renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren 4 takım için ödül töreni düzenlendi.

Bursa Okul Sporları Etkinlikleri İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, Karacabey Belediyesi Sentetik Sahasında final karşılaşmaları ile sona ererken, müsabakalarda dereceye giren 4 takım için ödül töreni düzenlendi.

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde; Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam'ın yanı sıra okul müdürleri ile veliler yer aldı.

Spor, gençlerin başına gelebilecek en güzel şey

Ödül töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu yaşta bu çabanız, centilmenlik anlayışı ile ortaya koyduğunuz futbolunuz bizleri çok etkiledi. Umuyorum gelecekte bu sahalardan başarılı sporcular da çıkacaktır. Bizlerin amacı önünüzdeki bu uzun maratonda sizlere güzel tecrübeler, anılar kazandırarak sizi kötü alışkanlıklardan ve olumsuzluklardan uzak tutmaktır. Spor, bu konuda gençlerimizin başına gelebilecek en güzel şeylerden” dedi.

Sporcu ve öğretmenlerine kutlama

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de öğrenciler için bu tarz sosyal ve sportif faaliyetlerin önemine değinerek, sporcuları ve öğretmenlerine başarılar diledi.

Ardından yapılan ödül töreninde Başkan Ali Özkan, İlçe Spor Müdür Ayhan Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdür Emin Dingin ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural, turnuvanın ödüllerini ve belediye tarafından hazırlanan hediyeleri öğrencilere takdim ettiler.

Öte yandan, turnuvada birinci Ömer Matlı İlköğretim Okulu, ikinci Cumhuriyet İlköğretim Okulu, üçüncü Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu, dördüncü de TOKİ Şehit Erhan Kındır İlkokulu oldu.