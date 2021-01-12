Karacabey'e değer katan yatırımlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Karacabey'e kazandırılan aş evi ve misafirhanenin açılışının ardından Başkan Ali Özkan, Başkan Alinur Aktaş ile birlikte ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde, Bölge Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.

Ziyaretler kapsamında, Karacabey Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığı destekle yapımına başladığı Gençlik Merkezi incelenirken, çalışmalar tamamlandığında Karacabey'de bu alanda büyük bir eksikliğin giderileceği ve gençlerin zamanlarını daha değerli kılmaları için büyük bir imkan sağlanacağı ifade edildi. Başkan Özkan, inceleme sırasında binanın detayları hakkında heyete bilgiler verdi.

Sevgi Yolunda vatandaşlarla da sohbet etme imkânı bulan heyete ilgi yoğun olurken, heyet daha sonra Ulucami karşısında yapımı devam eden müftülük yeni hizmet binasındaki son durumu da inceledi.

İçme suyu şebekesinde yenileme çalışmaları sürüyor

Heyet, kentte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, BUSKİ tarafından kentte yürütülen içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi çalışmalarını da incelerken, çalışmalar hakkında BUSKİ yetkililerinden bilgi aldı. Bu çalışmalar kapsamında, kentte toplam 230 km'ye yakın hattın yenileneceği ve bugüne kadar 16 km'lik kısmın tamamlandığı kaydedildi.

“Karacabey'in geleceğini inşa ediyoruz”

Çalışmalara dair bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle kentte bugüne kadar çok önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, yapımı devam eden çalışmalar da tamamlandığında Karacabey'i çok güzel günler beklediğini ifade etti.

‘Vizyon belediyeciliği' anlayışıyla, Karacabey'in geleceğini inşa edecek projelere odaklandıklarını vurgulayan Özkan, heyete bugüne kadar verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti.