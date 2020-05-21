Kardelen'i beğenenler kestane şekeri kazanıyor

Sosyal medya üzerinden reklam, kampanya, çekiliş ve yarışma, düzenleyen firmalar, yeni müşteri ağı oluşturma ya da müşteri ağını genişletme imkânı buluyor.

Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarına sahip Bursa'nın kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme'nin instagram sayfası üzerinden takipçileri için yapılan çekilişe katılanlardan 2 kişi, büyük boy kestane şekeri hediyesi kazanacak.

İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, çekilişe katılmak isteyen takipçilerin, instagram sayfasındaki gönderiyi beğenmesi ve yapacağı yoruma üç farklı kişiyi etiketlemesi gerektiğini söyledi. Takipçilerin, her yoruma farklı 3 kişi etiketlemesi halinde istediği kadar yorum yaparak çekiliş şansını artırabileceğini kaydeden Tolga Akgün, “20'nin üzerinde ürün çeşidine sahip firmamız, reel satış mağazalarının yanı sıra, e-ticaret yoluyla da Bursa'nın yerel lezzetini yüzbinlerce kişiye ulaştırıyor. Geleneksel medyaya göre çok daha güçlü etki ve algı oluşturan sosyal medya hesaplarımız ile de müşterilerimiz ve takipçilerimizle olan bağlarımızı güçlendiriyoruz. E-ticaret mağazamızda zaman zaman kampanyalarla ve çeşitli sürprizlerle müşterilerimize jest yaparken, sosyal medya üzerinden yaptığımız yarışma ve çekilişlerle de, müşterilerimizin hatıralarında küçük de olsa yer kaplayacak ödüller sunuyoruz. Yeni çekiliş kampanyamızla da kura sonucunda kazanan iki şanslı takipçimize büyük boy special kestane şekeri hediye edeceğiz. Kazanacak takipçilerimize şimdiden afiyet olsun” dedi.