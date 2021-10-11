Kendisini eve kilitleyerek balkondan eşyaları fırlatan bağımlıyı emniyet müdürü etkisiz hale getirdi

Bursa'da kendini eve kilitledikten sonra balkondan esnafa küfreden madde bağımlısı, eline ne gelirse sokağa fırlattı. Kilitli kapı polis ekipleri tarafından balyozla kırılddı. İlçe emniyet müdürünün müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez merkez Osmangazi ilçesinde Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. 45 yaşındaki M.T, kendisini eve kilitledi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen M.T, evin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa fırlatmaya başladı. Çevrede bulunan dükkânlar zarar görürken, ortalık savaş alanına döndü. Kendisini sakinleştirmeye çalışan esnaflara küfür ve hakaret eden şüpheli, elindeki ekmek bıçağını kalabalığın üzerine fırlattı. Şans eseri bıçak kimseye isabet etmedi. Uzun süre balkonda aynı tavırları sergilemeye devam eden şahıs, bölgeye gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. O sırada polis ekipleri balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. Etkisiz hâle getirilen M.T. öfkeli esnafın linç etmemesi için yoğun güvenlik tedbirleri altında evden çıkarılarak polis otosuna konuldu. Hızla bölgeden uzaklaştırılan M.T, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Daha evvel de oturduğu evi yaktığı öğrenilen M.T.'den şikayetçi olan esnaf ve komşuları, karakola giderek ifade verdi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.