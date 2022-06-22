Kestel'de müzik coşkusu sokaklara taştı

Kestel Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde 3 farklı noktada 3 farklı sanatçının sahne aldığı bir kutlama programı düzenledi.

Farklı tarzdan sanatçıların sahne aldığı 3 farklı noktada gerçekleşen konserlerle Dünya Müzik Günü Kestel'de coşkuyla kutlandı. Müziğin coşkusu parklara ve meydanlara taşınırken, yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik büyük beğeni topladı. 3 farklı parktan müzik seslerinin yükseldiği müzik ziyafeti, Sanat Sokağı'nın açılışıyla başladı. Naim Süleymanoğlu Parkı, Kestel Aile Parkı ve Musa Amca İlkokulu'nda verilen konserlerde Rumeli Semih, Nida Ateş ve Muhammet Yeni sahne aldı. Etkinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Bulgaristan Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları katıldı. Profesyonel sanatçıların yanı sıra, amatör sanatçılarda müzik günü etkinliğinde yerini aldı. Eş zamanlı olarak başlayan konserlerde, Binlerce Kestelli gönüllerince eğlenerek, şarkılara eşlik etti.

"Kestel'in dört bir yanından müzik sesleri yükseldi''

Konserlerin ardından sanatçılara çiçek takdim eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘'Dünya Müzik Günü dolayısıyla ilçemizde geleneksel hale getirdiğimiz Müzik Günü Konserlerimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kestel Belediyesi olarak kültüre, sanata ve müziğe her zaman destek veriyor, bu güzel kelimelerle anılan bir ilçe olmak için çalışıyoruz. Tiyatrolarımız, sinemalarımız, konserlerimiz, sanat kurslarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu yaz da büyük bir Balkan Panayırı'nı sizlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu gece ise 3 farklı sahnede 3 farklı bölgede 3 farklı sanatçımız ile sizlerle olduk. Emeği geçenlere ve bu alanları dolduran sizlere teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.