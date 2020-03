Korona et fiyatlarını artırdı

Krona virisünün Türkiye'de de görülmesiyle et fiyatları yüzde 20 zamlandı.

Bursa'da et fiyatları kasapta son bir ayda 8 lira yükseldi. Et fiyatlarının artmasından dolayı kasaplar satışların düşmesini bekliyor. Kasaplarda 42 lira olan kemiksiz kuşbaşı et 50 lira olurken, kemiksiz kuzu eti ise 70 liraya çıktı. 38 lira olan kasaplık köfte ise 45 liraya çıktı. Dana kıyma ise 45 lirayı buldu. Kasaplar et fiyatlarındaki artışı, et ithalatının durmasına ve yerli üreticinin hayvanlarını kesime göndermemesine bağlıyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Reyhan Kasabı'nın işletmecisi, "Dün et fiyatlarına 6 lira zam geldi. Geçtiğimiz günlerde de 2 lira gelmişti. Bu gelen zamlarla birlikte toplam bir ayda et fiyatları 8 lira arttı. Et ithalatı durdu. Yerli üretici de hayvanları kesime göndermiyor. Böyle olunca fiyatlar arttı" dedi.