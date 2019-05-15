Lösemili çocuklar aileleriyle iftarda buluştu

Ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve moral kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen geleneksel LÖSEV iftar yemekleri, Bursa'da lösemili çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.

Bursa'da kır bahçesinde bir araya gelen lösemili hastalar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde oruçlar dualarla açıldı. Aileler bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, lösemili çocuklar gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte konuşan LÖSEV Bursa Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya, ''Bizim için iftar sofraları çok kıymetli. Ailelerimizle acılarımızı paylaştığımız, mutluluğumuzu çoğalttığımız sofralar. Her yıl olduğu gibi de bu yılda destekçi ve bağışçılarımızın sayesinde ailelerimizle bir araya geldik. Bu yıl oldukça güzel bir kalabalık var. Vakfımıza kayıtlı lösemili ve yetişkin kanserli çocuklarımızla beraberiz bu akşam. Bu etkinlikte oluşan yoğunluktan ve ilgiden de oldukça memnunuz" dedi.