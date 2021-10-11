İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmara'da sıcaklık düşünce balık fiyatları geriledi

Marmara Denizinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pazar tezgahlarındaki balık fiyatları ucuzladı.

Geçen hafta 70 liradan alıcı bulan lüfer balığı bugün itibariyle 40-45 lira arasında alıcı buluyor.


Marmara denizinde hava sıcaklıklarının düşmesi pazar tezgahlarındaki balık fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki semt pazarında balık fiyatlarının geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30 ile yüzde 50 arasında düştüğü görüldü. Geçtiğimiz haftalar da 70 liradan alıcı bulan lüfer balığı bugün itibariyle tezgahlarda 40-45 lira arasında satılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.