Meslek Tiyatroları'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Meslek Tiyatroları Festivali sona erdi. 10 gün süren festivalin sonunda en başarılı yönetmen, en başarılı kadın oyuncu, en başarılı erkek oyuncu, en başarılı oyun ve jüri özel ödülü kategorilerinde birinciler belirlendi.

Tiyatronun yaygınlaşması ve vatandaşların sanatla bütünleştirilmesi amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Meslek Tiyatroları Festivali, birbirinden güzel oyunları tiyatro severler ile buluşturdu. Akpınar Kültür Merkezi'nde 24 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, Limak Enerji Grubu, Bursa Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri, Bosch, Ordu Barosu, Beltan Vibracouistic ve Oyak Renault tiyatro toplulukları sahne aldı. Bursalı sanatseverlerin tiyatroya doyduğu festival sonunda en başarılı yönetmen, en başarılı kadın oyuncu, en başarılı erkek oyuncu, en başarılı oyun ve jüri özel ödülü kategorilerinde birinci olanlara ödülleri takdim edildi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Gülşah Cebelli Öncel, belediye olarak, tiyatronun yaygınlaşmasına ve Bursa'nın kendi sanatçılarını yetiştirmesine imkan sağlamak için farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tiyatro Okulu ile yeni sanatçılar yetiştirirken, Tiyatro Festivali ile de tiyatronun geniş kitlelere yayılması için çalıştıklarına dikkat çeken Öncel, “Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz festivalimiz ile 10 gün boyunca Bursa'da tiyatro severleri buluşturduk. Bu yıl ilk kez Bursa dışından da grupların katıldığı Tiyatro Festivali'nin ülke geneline yayıldığını görmek gurur verici. İnşallah, önümüzdeki yıllarda ülke genelinden ilgi artarak devam edecektir” dedi.

Tiyatro kenti Bursa'yı geleceğe taşıyacak ve şehre vizyon kazandıracak projeler üreterek sanata ve sanatçıya olan desteği sürdüreceklerini ifade eden Öncel, festivalde emeği geçen jüri üyeleri, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Ali Sait Liman, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ve Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kemal Okur ile birlikte festivale katılan tüm tiyatroculara teşekkür etti.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyunu ile Aslıhan Gürkanlı olurken, En Başarılı Erkek Oyuncu ödülünü ise ‘Bana Bir Şeyhler Oluyor' oyunu ile Umut İş ve ‘Yedi Kocalı Hürmüz' oyunu ile İsmail İlhan paylaştı. En Başarılı Yönetmen ödülü ‘Bana Bir Şeyhler Oluyor' oyunu ile Cenk Turan'ın olurken, Jüri Özel Ödülü'nü ‘Kuvayi Milli Destanı' ile Bursa Tabip Odası kazandı. Festivalde En İyi Oyun ödülü ise “Bana Bir Şeyhler Oluyor” ile Oyak Renault Tiyatro Topluluğu'nun oldu.